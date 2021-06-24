Челябинск и Магнитогорск год живут в эксперименте по квотированию выбросов

Губернатор ужесточил экологические требования к предприятиям. Фото: gubernator74.ru

Депутаты Госдумы одобрили закон о квотировании вредных выбросов в российских городах. Закон — реализация поручения президента Владимира Путина. Список населенных пунктов определит правительство страны, но известен перечень из 12 мегаполисов, где к 2024 г. объемы выбросов точно должны снизиться на 20%. Среди них — Челябинск и Магнитогорск.

В нашей области по инициативе губернатора Алексея Текслера с прошлого года идет эксперимент по квотированию выбросов. Как сообщает пресс-служба главы региона, готовы сводные расчеты загрязнения атмосферы, выполнена оценка риска для здоровья населения. Утвержден перечень квотируемых объектов, есть перечень компенсационных действий для улучшения качества воздуха в Челябинске и Магнитогорске.

По решению губернатора скорректированы показатели по снижению вредных выбросов в атмосферу Челябинска и Магнитогорска. Об ужесточении экологических требований губернатор Алексей Текслер сообщил на совещании под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко. Цель: сократить к 2024 г выбросы не менее чем на 31% в областном центре и минимум на 22% в Магнитогорске.

В майском обращении к депутатам Законодательного Собрания Алексей Текслер сказал: «Я хочу еще раз обратиться ко всем руководителям промышленных предприятий. Как отметил в послании президент: наши подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии не подлежат».

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