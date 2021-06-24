В Челябинск чуть не завезли килограмм запрещенного порошка из Нидерландов

Запрещенная к перевозу посылка находилась в почтовом отделении. Фото: пресс-служба челябинской таможни

В Челябинске во время таможенной проверки в одном из почтовых отделений служебная собака обратила внимание на подозрительную посылку, которая прибыла из Нидерландов. Было решено вскрыть пакет и проверить содержимое.

Внутри находился белый порошок весом около одного килограмма, от которого шел сильный химический запах. Эксперт таможни во время исследования состава вещества установил, что содержимое посылки запрещено перевозить через границу Российской Федерации.

— По факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза сильнодействующего вещества Челябинской таможней возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ, — рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника Челябинской таможни Никита Ленев. — Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: пресс-служба челябинской таможни

Фото: пресс-служба челябинской таможни

Товар с запрещенным сильнодействующим веществом был изъят. По факту произошедшего ведется следствие.

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