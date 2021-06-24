Дожди с градом и грозы: синоптики рассказали о погоде в Челябинской области на 25 июня

Дожди ожидаются не только днем, но и ночью Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Челябинской области 25 июня снова ухудшится. По данным гидрометцентра, на регион надвигаются грозы, град и сильные ливни. МЧС уже рассылает на телефоны сообщения с предупреждением.

— По данным ЦГМС: 25 июня на территории Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град, порывы ветра до 21 м/с. Телефоны служб 101,112, — говорится в сообщении ведомства.

В пятницу ночью, 25 июня, ожидаются температуры воздуха +11, +16 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем столбик термометра поднимется +25, +30 градусов. Также ожидаются сильные дожди, а в отдельных регионах прогнозируются грозы с градом.

Фото: челябинский гидрометцентр

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