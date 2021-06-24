В Челябинской области арестовали двух инспекторов ГИБДД за выдачу прав без экзаменов

Сейчас устанавливается причастность обвиняемых к совершению других случаев выдачи прав. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников ГИБДД по Сатинскому району. Они обвиняются в служебном подлоге и в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемые в 2020 году выдавали водительские удостоверения без фактической сдачи экзаменов. Всего в уголовном деле фигурируют 12 преступных эпизодов.

— Преступления выявлены сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас обвиняемые сотрудники ГИБДД находятся в СИЗО. Следователи устанавливают их причастность к совершению других подобных преступных эпизодов.

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