В Челябинской области в лобовом ДТП с участием двух легковушек погиб человек

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области в лобовом столкновении двух легковушек погиб человек. По данным регионального управления ГИББД, авария произошла сегодня, 24 июня, в 15:25 на автодороге Бирск- Тастуба-Сатка.

— 59-летний водитель, управляя автомобилем SsangYong, по предварительным данным не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения где совершил столкновение со встречным автомобилем Лада, которым управлял под 61-летний мужчина.

В результате аварии водитель отечественной легковушки скончался на месте происшествия. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

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