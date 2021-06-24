В Челябинске на улице Свободы появится пешеходная зона с велопарковками

Власти Челябинска признали, что улице Свободы не хватает пешеходной целостности. Фото: google.com/maps

Власти Челябинска считают, что улице Свободы в центре города не хватает пешеходной связанности и благоустройства. Если взглянуть на нее профессиональным взглядом, то можно увидеть широкие пустующие дороги с узкими тротуарами, а также свободные участки, которые хорошо подходят под озеленение. Поэтому чиновники и решили провести там благоустройство. Но работы будут выполняться поэтапно.

— Сейчас Управление архитектуры, Комитет дорожного хозяйства и администрация Центрального района составляют техническое задание на проектирование для улицы Свободы на отрезке от Труда до проспекта Ленина. Архитектурное бюро «Мысли» Петра Стебельского разрабатывает концепцию и рабочую документацию для отрезка от улицы Тимирязева до улицы Торговой. В этом году архитекторы закончат проектировать данные участки и благоустройство по плану начнется в 2022 году, — сообщили в управлении архитектуры Челябинска.

Концпеция благоустройства улицы Свободы. Фото: Управление архитектуры Челябинска

Кстати, концепция для пешеходной зоны от улицы Ленина до Тимирязева в настоящий момент уже готова. Ее разработали архитекторы мэрии, частично опираясь на проект от Development.pro. Поэтому работы по благоустройству этого участка должны будут выполнены уже в текущем году.

Работы запланированы на трех участках. Фото: Управление архитектуры Челябинска

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