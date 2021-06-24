На тракторном заводе в Челябинске произошел пожар в цеху

Всего в тушении огня было задействовано 22 человека и 6 единиц техники. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня вечером, 24 июня, в Челябинске произошел пожар на территории тракторного завода. В региональном управлении МЧС сообщили, что загорелась покрасочная камера (размеры 6х10 м) в одном из неэксплуатируемых цехов.

— Пожарные-спасатели прибыли на место вызова, проложили рукавные линии, подали стволы на тушение. Два звена газодымозащитной службы провели разведку, убедившись в отсутствии людей на объекте. В 19:12 открытый огонь был ликвидирован, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших в ходе пожара нет. Всего в тушении огня было задействовано 22 человека и 6 единиц техники.

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