До +33 и дожди: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Челябинской области в выходные

Суббота будет дождливой, но в воскресенье осадков не ожидается. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области в ближайшие выходные, 26 и 27 июня, сохранится жаркая погода, но в субботу будет дождливо и при грозах скорость ветра в отдельных районах региона будет достигать 20 м/с.

По прогнозу синоптиков челябинского гидрометцентра, сегодня в Челябинске +25...+27 °С днем, северо-западный ветер — 6-11 м/с, при грозах — 15-20 м/с. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, возможен град.

В выходные в регионе, по данным гидрометцентра, ожидается втер северных направлений 2-7 м/с.

Ночью в субботу, 26 июня, в Челябинске столбики термометров опустятся до +14…+19 °С, а днем воздух прогреется до +25…+30 °С, на юге до +33 °С. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди (местами сильные) и грозы в отдельных районах.

В воскресенье, 27 июня, в регионе обойдется без осадков, но будет чуть прохладнее — до +22… +27 °С днем.

В Челябинске, согласно прогнозу синоптиков, пасмурная погода ожидается в субботу. Днем до +27… +29 °С, кратковременный дождь, гроза, возможен с град. В воскресенье — без осадков, до +24… +26 °С при северо-западном и северном ветре скорость 2-7 м/с.

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