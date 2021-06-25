Приют Карена Даллакяна из Челябинска попросил дачников поделиться одуванчиками и скошенной травой

Животные будут рады вкусняшкам.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Приют «Спаси меня» известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна попросил дачников поделиться с подопечными копытными и птицами свежей зеленью. Подойдут одуванчики, лопухи и ветки, растущие вне города.
— Начался дачный сезон, травка подрастает, цветут одуваны, набирают рост лопухи, проводится обрезка деревьев. Очень просим вас, если есть возможность, привозите, пожалуйста, к нам в приют на Ферросплавную, 79 скошенную траву, одуванчики, лопухи, ветки яблонь, вишни, груши, березы и осины, — рассказали в приюте «Спаси меня». — Наши копытные и птицы будут рады свежей зелени.
Городскую зелень в приюте животным не дают, а выезжать за город и собирать у сотрудников из-за загруженности нет возможности.
— Будем вам очень благодарны, если дачники откликнутся на нашу просьбу, — добавили в приюте.
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