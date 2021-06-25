В парке Гагарина в Челябинске временно отменили кинопоказы под открытым небом

Сегодня и завтра синоптики обещают дожди. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В челябинском парке Гагарина 25 и 26 июня из-за неблагоприятного прогноза погоды не будут проводить запланированные кинопоказы под открытым небом.

— Показ короткометражных фильмов фестиваля уличного кино, запланированный на 25 июня, переносится на следующую пятницу, 2 июля, — сообщили в парке Гагарина. — Показ кинофильма «Гусарская баллада» проекта «КинорЛето», который должен был пройти 26 июня, отменен.

При этом танцевальные площадки в субботу и воскресенье будут работать без изменений — с 16:00 до 18:00.

В Челябинской области в ближайшие выходные, 26 и 27 июня, сохранится жаркая погода, но в субботу будет дождливо и при грозах скорость ветра в отдельных районах региона будет достигать 20 м/с. Публикуем прогноз гидрометцента.

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