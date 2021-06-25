В Челябинской области мужчина бросился под грузовой поезд

ЧП на железной дороге случилось поздним вечером Фото: Никита ПОЛЬКО

Мужчина выбежал на рельсы перед приближающимся поездом на перегоне Межозерный — Чурилово вечером 24 июня. Машинист товарного состава заметил человека, включил гудок и применил экстренное торможение. Но на сигнал мужчина не среагировал и с рельсов не ушел. В итоге он оказался под колесами и погиб от полученных травм.

Проверки после ЧП начали транспортная прокуратура и транспортное управление Следственного комитета.

Сейчас устанавливают личность погибшего. Известно, что на вид ему было 40-45 лет. Кроме того следователи выясняют, возможно ли было предотвратить гибель человека.

— Проведен осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, дано поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств происшествия, — уточнили в управлении на транспорте следственного комитета.

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