В Челябинске мотоциклист-бесправник въехал в такси и погиб, уходя от преследования ГИБДД

Мужчина скончался на месте ДТП. Фото: управление ГИБДД по Челябинску

На улице Молодогвардейцев в Челябинске в ночь на 25 июня мотоциклист на Suzuki на встречке столкнулся с такси и погиб на месте аварии. Как сообщают очевидцы, до столкновения байкер проехал перекресток на красный сигнал светофора, уходя от преследования экипажей ГИБДД. Этот момент и последствия трагедии попали на видео.

— На перекрестке Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев мотоциклист проехал на красный, уходя от преследования экипажей ГИБДД, — сообщил очевидец.

Его слова подтверждает запись камеры уличного наблюдения «Интерсвязи», установленной на этом перекрестке. На кадрах видно, как мотоциклист игнорирует запрещающий сигнал светофора, проезжает между остановившихся иномарок и сворачивает на улицу Молодогвардейцев в сторону проспекта Победы. За нарушителей правил дорожного движения следуют две машины с мигалками.

В пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску эту информацию подтвердили.

— Авария произошла 24 июня в 23:45, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. — Мотоциклист на законное требование полицейских об остановке не отреагировал и начал набирать скорость. Сотрудниками ГИБДД было организовано преследование со светозвуковыми сигналами. Водителя неоднократно по громкой связи предупреждали, что он совершает противоправное деяние, но требование об остановке он игнорировал.

Совершая опасные маневры и создавая угрозу другим участникам дорожного движения, байкер въехал в такси.

Фото: управление ГИБДД по Челябинску

— По предварительной информации, столкновение с автомобилем Skoda Rapid произошло на полосе встречного движения, — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции. — В результате ДТП 30-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия.

Байкер управлял мотоциклом, будучи лишенным права управления, ранее он привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения по статье 264.1 УК РФ.

Обстоятельства аварии устанавливаются, материал направлен в следственный отдел по расследованию ДТП.

Смотреть видеосюжет В Челябинске байкер погиб, уходя от погони ДПС

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