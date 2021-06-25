На проспекте Ленина в Челябинске вновь ограничили движение из-за просевшего асфальта

Первый раз асфальт там просел неделю назад. Фото: комитет дорожного хозяйства

В Челябинске на проспекте Ленина вновь просел асфальт. Дыра в дорожном полотне образовалась на участке от улице Энгельса до Володарского в направлении Лесопарковой.

— Просадка произошла проезжей части на месте аварийно-восстановительных работ, выполненных МУП «ПОВВ», — рассказали в пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска. — Движение ограничено.

В ближайшее время будут приняты меры по устранению дефекта. Работы будет проводить МУП «ПОВВ».

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