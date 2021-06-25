В ГКБ№5 Челябинска развернут свыше 300 дополнительных коек для приема пациентов с COVID-19

В Челябинской области действуют на опережение. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской городской больнице №5 откроется свыше 300 дополнительных мест для приема пациентов с пневмонией и COVID-19. Ковидная база укомплектована всем необходимым. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

— Пациентов, проходивших лечение в больнице, в настоящее время выписывают строго по показаниям здоровья, — рассказали в минздраве Челябинской области. — При необходимости дополнительного лечения их переводят в другие профильные медицинские учреждения.

В ведомстве отмечают, что ситуация с коронавирусом в Челябинской области остается под контролем. Небольшой рост заболеваемости виден в нескольких городах, поэтому сейчас идет подготовка к любому развитию ситуации.

Говидные базы в настоящее время укомплектовывают всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, техническим оборудованием. Там строго соблюдают меры санитарно-эпидемиологического режима.

— Медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов с различными инфекциями, — добавили в минздраве.

При необходимости дополнительный коечной фонд может быть развернут в кратчайшие сроки.

Как рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт на брифинге 24 июня, должен быть резерв не менее 20 свободных коек.

— Вчера оставалось около 6%, поэтому было принято решение о вводе еще одного корпуса на 270 коек в больнице №8. Еще 100 коек в магнитогорской больнице №2 и пять коек добавили в Кыштыме, — рассказала Ирина Гехт. — Пятая больница готовится. Если будем видеть те же темпы, к понедельнику и она выйдет в ковид.

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