В Челябинске на Кировке 30 июня отметят «Новый год Наоборот»!

Приглашаются зрители, к сцене у почтамта в 18.00. Будет невероятное шоу с парадом снеговиков, новогодним концертом, снегом, чудесами, подарками — под эгидой уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой. Это шанс для всех желающих сделать летнее фото с Дедом Морозом и Снегурочкой!

«Снеговиками» нарядятся участники масштабной благотворительной акции «Снеговики-добряки». Она проходила под Новый год 2021, объединила 478 организаций Челябинской области и просто добрых людей, которые исполнили новогодние мечты из 1241 (!) детских писем Деду Морозу. Благотворительный бюджет акции (на подарки) составил более 12 млн рублей.

Ровно через полгода после Нового года дружные «снеговики» соберутся на Кировке и устроят летний флешмоб, чтобы привлечь внимание к благотворительности. Там же оргкомитет расскажет им, как будет проходить акция под Новый год 2022. Все желающие вступить в движение «снеговиков» и дарить новогодние подарки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, смогут зарегистрироваться прямо на празднике.

Кроме того, в «Новый год наоборот» не срубят, а посадят ели. Пять партнеров акции с помощью агрономов питомника высадят рождественские ели под окнами детских отделений пяти больниц Челябинска — деревья высотой около 2,5 м, которые в будущем вырастут до 20-30 м. Больницы будут украшать их к Новому году. Репортаж с высадки елей покажут на экране на Кировке.

1. Федеральная сеть «Фианит-Ломбард» группы компаний «Микар» — Городская клиническая больница № 1, ул. Воровского, 16.

2. Бойцовский клуб FERRUM — Челябинская областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1, ул. Кузнецова, 2А.

3. Специализированный застройщик Whitegroup- Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, пр. Родионова, 2.

4. Заместитель председателя ЗСО, основатель волонтерского движения «Помогают Сильные» Владимир Павлов — Челябинская областная детская клиническая больница, ул. Блюхера 42А.

5. АльфаСтрахование ОМС — Детская инфекционная больница, ул. Дружбы, 2.

Эти же партнеры помогли организовать праздник.

#СнеговикиДобряки#НовыйГодНаоборот