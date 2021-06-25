Школьница из Челябинска получит доступ к суперкомпьютеру Сбера «Кристофари»

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

SberAI — подразделение Сбера, занимающееся проектами в сфере искусственного интеллекта, — поздравил четырех россиянок — победительниц первой Европейской женской школьной олимпиады по информатике и подарил каждой из них по 100 часов бесплатного доступа к пяти графическим процессорам (GPU) на платформе ML Space.

Соревнование проходило в онлайн-формате в Швейцарии. Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня. В ней участвовало 156 школьниц из 39 стран мира, среди которых— не только государства Европы, но и США, Индия и другие страны. Каждая команда состояла из четырех участниц.

Россию на соревновании представили: Екатерина Шиляева из физико-математического лицея № 31 (Челябинск); Алиса Гладченко из школы Центра педагогического мастерства (Москва); Екатерина Порай из школы «Летово» (Москва); Дарья Грекова из физматшколы № 2007 (Москва).

В индивидуальном зачете первое место олимпиады поделили между собой Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко. Каждая из них набрала одинаковый максимально высокий результат — 709 баллов. Они показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогло лишь 15 участниц олимпиады.

От всей души поздравляю наших школьниц и их учителей с заслуженным золотом столь престижной международной олимпиады. Не все взрослые IT-профессионалы справятся с заданиями, с которыми так блестяще справились они, а ведь самая юная участница российской команды — Дарья Грекова — только закончила 7-й класс.

Содействие развитию талантов, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта, — один из приоритетов Сбера. Поэтому мы рады предоставить победительницам доступ к мощностям одного из лучших в мире суперкомпьютеров — «Кристофари». Он позволяет разрабатывать ранее невообразимые продукты для решения самых разнообразных задач бизнеса, науки и всего человечества. Кроме того, я приглашаю всю команду победительниц принять участие в соревнованиях, которые проводит Сбер, — в олимпиаде по искусственному интеллекту Кружкового движения НТИ, в хакатонах международной конференции AI Journey и в других.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

— Облачный сервис ML Space позволяет организовать распределенное обучение на более чем одной тысяче высокопроизводительных графических процессоров. Архитектура платформы сформирована на базе собственного суперкомпьютера Сбера «Кристофари», суммарная производительность которого составляет 6,7 петафлопса. Он находится на 36-м месте в топ-500 самых высокопроизводительных систем мира.

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