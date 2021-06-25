Интерсвязь стала связующим звеном между федеральными структурами и южноуральскими разработчиками

Свои разработки они презентовали директору Агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой. Лидер телекоммуникационного рынка области также выступил не только в качестве организатора, но и «хэдлайнера» мероприятия. Единовременно компания развивает и поддерживает два десятка различных проектов, объединенных в единую цифровую экосистему, направленную на улучшение качества жизни южноуральцев.

Проекты компании «Интерсвязь» ранее уже были высоко оценены Агентством стратегических инициатив и являются частью платформы «Смартека». Проект интеллектуального алгоритма автоматизированной обработки обращений граждан (совместно с Югорским научно-исследовательским институтом информационных технологий) вошел в пятерку лучших, представленных на IT-конкурсе «World AI & Data Challenge», организованным АСИ. В ходе презентации технологий наметились и новые варианты сотрудничества южноуральских разработчиков с федеральной структурой.

— Я хотела бы поблагодарить всех участников за очень интересные презентации, за те проекты, которые вы реализуете. И хочу попросить, чтобы вы сейчас включились в нашу совместную с регионом работу в рамках социальной инициативы, которая касается повышения качества жизни граждан на Южном Урале и затрагивает как раз аспекты и городской среды, и безопасности, и экологии, и вопросы, связанные с образованием и здравоохранением, социальной поддержкой. Прошу вас объединиться в рамках этой ключевой задачи и выступить экспертами, которые помогут нам вместе с правительством Челябинской области предложить полезные решения и для южноуральцев, и для жителей других субъектов Российской Федерации, — отметила Светлана Чупшева.

Многие задачи, обозначенные в Национальной социальной инициативе, решаются компанией уже сегодня. В данный момент на территории области установлены более 10000 «Умных домофонов» от Интерсвязи. Они не только позволяют быстро и без помощи ключа, попасть в подъезд, но и решают ряд задач по обеспечению безопасности жителей: кнопка SOS на панели позволяет оперативно обратиться к «службе 112» и автоматически передает диспетчеру геоданные; беспрепятственный вход в подъезд получают врачи, специалисты скорой помощи, сотрудники МЧС и МВД, кроме того, домофон интегрирован в единую систему оповещения о ЧС.

Активно развиваются и технологии на основе «машинного зрения». Проект «Умные парковки» позволяет дистанционно найти свободные места для машины, а также «поставить» автомобиль на «виртуальную сигнализацию». В рамках сервиса «Улицы онлайн» на 120 перекрестках Челябинска установлены камеры видеонаблюдения, которые благодаря искусственному интеллекту могут автоматически фиксировать ДТП и передавать информацию в ГИБДД.

Важной частью экосистемы «Умного города» является развитие направления «Умного ЖКХ», при помощи приложения пользователи могут обратиться в ЖЭК, оплатить услуги ЖКХ онлайн, оставить жалобу на работу служб по вывозу мусора. Управляющие компании напротив могут извещать жильцов об аварийных и внештатных ситуациях, получать от них обратную связь, вести электронный журнал заявок.

— Ключевые миссии АСИ и Интерсвязи схожи — мы пытаемся сделать жизнь людей лучше, безопаснее и комфортнее. Наши технологии уже давно доказали свою эффективность не только на территории Челябинской области, но и за ее пределами. Выбор компании в качестве площадки для демонстрации лучших проектов, существующих в регионе, лишь подтверждает это. Мы сейчас активно ведем работу по тиражированию разработок в сфере «Умного города» в другие регионы и страны, сотрудничество с Агентством может в существенной степени ускорить этот процесс, а значит и улучшить условия жизни еще большего количества людей, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

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