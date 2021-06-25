Несколько кликов: в Челябинской области появится новый электронный сервис

Новый сервис поможет развитию рынка жилищного строительства в Челябинской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области готовится к запуску электронный сервис «Земля для стройки». В онлайн-режиме станет можно выбирать участки под жилищное строительство. Данные станут более открытыми, а оформление выбранного варианта — удобнее.

Сервис запускается на портале Росреестра. Ранее губернатор Алексей Текслер обсуждал с руководителем регионального Управления Ольгой Смирных вопрос наполнения единого информресурса данными об участках под жилищное строительство.

Все данные, сообщает пресс-служба губернатора, появятся на днях на ресурсе «Публичная кадастровая карта».

Данные адресованы рядовым южноуральцам и потенциальным инвесторам. Предусмотрена обратная связь: можно отравить заявку об оформлении права на выбранный участок. Публичная кадастровая карта поспособствует повышению инвестиционной привлекательности региона.

Напомним, что Челябинская область держит устойчивый «курс на цифру»: губернатором заключен ряд важных соглашений. Например, по цифровизации социальной сферы, образования, села и экологии, умного города и безопасности.

На ПМЭФ-2021 губернатор подписал соглашение с АНО «Цифровая экономика».

— Соглашение способствует реализации в Челябинской области нацпроекта «Цифровая экономика». Качество жизни южноуральцев повысится за счет внедрения удобных цифровых продуктов и сервисов, помогающих решить повседневные задачи, — подчеркнул тогда Алексей Текслер.

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