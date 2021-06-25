Мэр Наталья Котова заявила о создании еще одного благоустроенного пруда в Челябинске

Благоустроить зону отдыха обещают к сентябрю. Фото: Наталья Котова / Instagram.com

В Челябинске появится еще один благоустроенный пруд. В порядок приведут водоем в микрорайоне Чурилово — среди новостроек на улице Конструктора Духова. Об этом мэр Наталья Котова сообщила в пятницу, 25 июня, в своем Instagram.

— Удобной прогулочной зоной территория вокруг пруда станет в сентябре, — написала Наталья Котова. — Здесь же сейчас благоустраивается сквер с местами отдыха и спортивными площадками.

Так сквер выглядит сейчас. Фото: Наталья Котова / Instagram.com

Вот так территория будет выглядеть после преображения. Фото: Наталья Котова / Instagram.com

Обустроить участок чиновникам предложили местные жители. Наталья Котова назвала это одним из примеров того, как в Челябинске реализуется практика инициативного бюджетирования, когда люди сами напрямую влияют на распределение денег, решая вопросы местного значения.

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