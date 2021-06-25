Жителям Челябинска, убившим красавицу Ксению Каторгину, дали 57 лет на троих

Меньшикову, помимо убийства Каторгиной признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему дедушке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 25 июня, Свердловский областной суд вынес приговор по громкому делу об убийстве Ксении Каторгиной. Все они — уроженцы Челябинска.

— Михаилу Федоровичу назначили 20 лет колонии, пять из которых он будет сидеть в колонии строгого режима;

— Екатерину Меньшикову, помимо убийства Ксении Каторгиной признали виновной в нанесении тяжких телесных повреждений своему 80-летнему дедушке. В общей сложности ее приговорили к 17 годам колонии;

— Марату Ахметвалиеву назначили 20 лет колонии строгого режима.

Кроме того, судья постановил взыскать с Федоровича и Ахметвалиева по 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственников Ксении Каторгиной. С Екатерины Меньшиковой — 1,5 млн рублей, пишут наши коллеги КП-Екатеринбург.

Отметим, что прокуратура требовала более суровое наказание: Федоровичу и Ахметвалиеву — 22 года, Меньшиковой — 19 лет. Мать убитой попросила взыскать с убийц дочери 30 млн рублей — по 10 млн с каждого.

— У нее впереди была вся жизнь: дочка, планы, покупка квартиры, командировка в Италию. Я бы и расстрела им пожелала, но у нас больше нет смертной казни. Внучка не должна в таком возрасте знать всех этих зверств. Саша до сих пор думает, что маму можно спасти, — цитирует КП-Екатеринбург маму Ксении Каторгиной Римму Валентиновну.

Все трое сразу признались, что изначально планировали убить девушку ради машины. Причем участие в убийстве принимали все трое, передавая друг другу оружие. Когда Ксения перестала подавать признаки жизни, ее тело убийцы скинули в колодец и спокойно двинулись в сторону Челябинска. При этом, каждое заседание они превращали в шоу со скандалами и истериками: то просили заменить им адвоката, то перекладывали вину друг на друга.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября прошлого года. Она поехала показывать дорогую машину потенциальному покупателю и исчезла. Преступники разыграли сценарий: потенциальная покупательница попросила показать автомобиль, но заявила, что беременна и не сможет приехать. Ксения поехала показывать машину одна, а затем перестала отвечать на звонки. Тело молодой женщины нашли в колодце.

Смотреть видеосюжет В Екатеринбурге выносят приговор убийцам Ксении Каторгиной

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