Космонавты «Роскосмоса» записали видеопоздравление для города Челябинской области на борту МКС

Фото: скриншот видео

Космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков поздравили магнитогорцев с Днем города. Видеообращение они записали на Международной космической станции и оставили на флаге с изображением монумента «Тыл – фронту» свои автографы.

— Дорогие магнитогорцы, примите самые искренние поздравления с вашим праздником — Днем города, — сказали в видеобращении с борта международной космической станции космонавты «Роскосмоса». — Для каждого из вас Магнитогорск — это Родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности и в дальнейшем будут объединять горожан в достижении больших высот и прославлении Магнитогорска далеко за его пределами. В этот день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей, счастья и мира.

На МКС побывал и магнитогорский флаг, на котором изображен монумент «Тыл – фронту». Космонавты оставили на нем свои автографы. Посылка с космической станции уже вернулась в Челябинскую область.

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