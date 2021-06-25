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Происшествия25 июня 2021 12:07

Завершены поиски челябинского туриста, пропавшего в Абхазии в свой День рождения

Михаила Нестерова искали больше недели
Елена КОЛЧИНА
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Трагедия произошла в окрестностях города Гагра. Фото: МЧС Абхазии

Трагедия произошла в окрестностях города Гагра. Фото: МЧС Абхазии

Тело Михаила Нестерова обнаружили утром 25 июня рядом с пансионатом «Энергетик» в Гагре.

— Спасатели доставили тело на берег и предали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего, — сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики Абхазия.

Турист из Челябинска утонул 17 июня, в собственный 49-й день рождения. На место происшествия сразу же прибыли водолазы, но отыскать тело погибшего не смогли: помешал сильный шторм и нулевая видимость под водой.

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