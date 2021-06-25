Завершены поиски челябинского туриста, пропавшего в Абхазии в свой День рождения

Трагедия произошла в окрестностях города Гагра. Фото: МЧС Абхазии
Тело Михаила Нестерова обнаружили утром 25 июня рядом с пансионатом «Энергетик» в Гагре.
— Спасатели доставили тело на берег и предали его прибывшим родственникам, которые опознали погибшего, — сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики Абхазия.
Турист из Челябинска утонул 17 июня, в собственный 49-й день рождения. На место происшествия сразу же прибыли водолазы, но отыскать тело погибшего не смогли: помешал сильный шторм и нулевая видимость под водой.
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