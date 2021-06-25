Банк Уралсиб представит 30 финтех-проектов на стартап-конференции FutureBank

8 июля эксперты Банка Уралсиб, Visa, Ассоциации ФинТех и IT-компаний расскажут про будущее банкинга и цифровых валют на стартап-конференции по финансовым технологиям FutureBank. Также с питчами выступят основатели 30 молодых финтех-компаний, прошедших конкурсный отбор стартап-акселератора Банка Уралсиб.
Организаторы конференции — Банк Уралсиб и Агентство инноваций города Москвы, при поддержке сообщества «Блокчейн/Финансы». Конференция пройдет в формате презентаций проектов и дискуссий на такие темы как: банк будущего и будущее банкинга, банкинг вне банка, цифровые валюты. В конференции участвуют представители «Газпромбанка», Ассоциации электронных денег, Московского акселератора, Ассоциация Fintech Start, акселератора «Финтех Лаб» и другие.
Участники стартап-акселератора Банка Уралсиб на demodayв формате пятиминутного питча представят корпорациям и инвесторам готовые для внедрения разработки в областях блокчейна, анализа больших данных, машинного обучения, безопасности, улучшения банковских транзакций, технологий для инвестиций и страхования.
Завершится мероприятие сессией вопросов и ответов, на которой эксперты финтех-сферы расскажут, как банки становятся центрами генерации инноваций, способствуют прокачке новых стартапов, готовых к выходу на рынок, и развитию международных акселерационных программ с Европой, Средней Азией, Гонконгом и США.
Ключевые спикеры:
• Дмитрий Гришин, директор по инновациям Банка Уралсиб
• Кирилл Булатов, директор Альянса в сфере искусственного интеллекта
• Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех
• Павел Шуст, исполнительный директор Ассоциации электронных денег
• Олег Чанчиков, старший директор по инновациям Visa в России
8 июля 2021 год, Точка Кипения — Коммуна, Москва, 2-й Донской пр.,9
Начало: 14:30
Вход свободный. На конференцию необходимо зарегистрироваться через Leader-ID.
Программа FutureBank:
14:30 — 14:40 Открытие, приветственное слово
14:40 — 15:10 Выступление стартап-команд
15:10 — 15:25 Дискуссия «Инновации в банках»
15:25 — 15:55 Выступление стартап-команд в
15:55 — 16:10 Дискуссия «Банкинг вне банка»
16:10 — 16:40 Выступление стартап-команд
16:40 — 17:10 Кофе-брейк
17:10 — 17:25 Дискуссия «Цифровые валюты»
17:25 — 17:55 Выступление стартап-команд
17:55 — 18:00 Дискуссия «Будущее банкинга»
18:25 — 18:55 Выступление стартап-команд
18:55 — 19:00 Кофе-брейк
19:00 — 19:30 Пресс-конференция
19:30 — 20:00 Закрытие мероприятия
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