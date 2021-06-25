Банк Уралсиб представит 30 финтех-проектов на стартап-конференции FutureBank

8 июля эксперты Банка Уралсиб, Visa, Ассоциации ФинТех и IT-компаний расскажут про будущее банкинга и цифровых валют на стартап-конференции по финансовым технологиям FutureBank. Также с питчами выступят основатели 30 молодых финтех-компаний, прошедших конкурсный отбор стартап-акселератора Банка Уралсиб.

Организаторы конференции — Банк Уралсиб и Агентство инноваций города Москвы, при поддержке сообщества «Блокчейн/Финансы». Конференция пройдет в формате презентаций проектов и дискуссий на такие темы как: банк будущего и будущее банкинга, банкинг вне банка, цифровые валюты. В конференции участвуют представители «Газпромбанка», Ассоциации электронных денег, Московского акселератора, Ассоциация Fintech Start, акселератора «Финтех Лаб» и другие.

Участники стартап-акселератора Банка Уралсиб на demodayв формате пятиминутного питча представят корпорациям и инвесторам готовые для внедрения разработки в областях блокчейна, анализа больших данных, машинного обучения, безопасности, улучшения банковских транзакций, технологий для инвестиций и страхования.

Завершится мероприятие сессией вопросов и ответов, на которой эксперты финтех-сферы расскажут, как банки становятся центрами генерации инноваций, способствуют прокачке новых стартапов, готовых к выходу на рынок, и развитию международных акселерационных программ с Европой, Средней Азией, Гонконгом и США.

Ключевые спикеры:

• Дмитрий Гришин, директор по инновациям Банка Уралсиб

• Кирилл Булатов, директор Альянса в сфере искусственного интеллекта

• Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех

• Павел Шуст, исполнительный директор Ассоциации электронных денег

• Олег Чанчиков, старший директор по инновациям Visa в России

8 июля 2021 год, Точка Кипения — Коммуна, Москва, 2-й Донской пр.,9

Начало: 14:30

Вход свободный. На конференцию необходимо зарегистрироваться через Leader-ID.

Программа FutureBank:

14:30 — 14:40 Открытие, приветственное слово

14:40 — 15:10 Выступление стартап-команд

15:10 — 15:25 Дискуссия «Инновации в банках»

15:25 — 15:55 Выступление стартап-команд в

15:55 — 16:10 Дискуссия «Банкинг вне банка»

16:10 — 16:40 Выступление стартап-команд

16:40 — 17:10 Кофе-брейк

17:10 — 17:25 Дискуссия «Цифровые валюты»

17:25 — 17:55 Выступление стартап-команд

17:55 — 18:00 Дискуссия «Будущее банкинга»

18:25 — 18:55 Выступление стартап-команд

18:55 — 19:00 Кофе-брейк

19:00 — 19:30 Пресс-конференция

19:30 — 20:00 Закрытие мероприятия

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