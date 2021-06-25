В Челябинской области из-за коронавируса отменили юбилейный этнофестиваль на Аркаиме

Мероприятие решили отложить до лучших времен. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинской области вслед за Сабантуем отменили юбилейный XV фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов «Аркаим». Причина — профилактика распространения COVID-19. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

— Фестиваль традиционно собирает порядка 5000 посетителей, соответственно угроза инфицирования остается, — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. — В связи с чем было принято решение не подвергать риску южноуральцев и гостей из других регионов и отложить мероприятие до лучших времен.

Это не первое массовое мероприятие от проведения которого решили временно отказаться в Челябинской области. Ранее отменили Ильменский и Бажовский фестивали, областной праздник Сабантуй и Бушуевский фестиваль кузнецов и оружейников.

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