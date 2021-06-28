В Челябинской области 250 семей получили льготную ипотеку в СберБанке по специальной программе

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Сбербанк с начала года выдал челябинцам по программе «Семейная ипотека» 250 кредитов на сумму более 600 млн рублей. Это почти вдвое превышает показатели за пять месяцев прошлого года.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Сбербанк активно участвует в государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян, в том числе в программе «Семейная ипотека». С момента ее запуска кредит по льготной ставке могли взять только семьи, в которых с 1 января 2018 рожился второй или последующий ребенок, в ближайшее время «Семейная ипотека» будет распространена и на граждан, у которых рождается первенец. Это сделает доступными льготные условия еще большему количеству семей.

Оформить ипотеку для семей с детьми в СберБанке можно по ставке от 0,1% при субсидировании от застройщика, от 5% с электронной регистрацией сделки. Стандартная ставка — 5,3%.

Максимальная сумма кредитования по этой программе для семей, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, составляет 12 млн руб., для семей из остальных регионов страны 6 млн руб.

Первоначальный взнос для приобретения квартиры должен составлять минимум 15% от ее стоимости. Условия программы «Семейной ипотеки» были расширены в апреле. Сейчас по ней можно получить льготный кредит на постройку частного дома и покупку земельного участка.

Более подробную информацию об условиях программы можно найти на сайте domclick.ru.

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