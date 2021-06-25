В УФАС ответили на обвинение мэрии Челябинска в отказе включать скандальных подрядчиков в «черный список»

В подрядчикам было много претензий. Фото: архив КП

Стало известно, почему челябинское УФАС дважды не стало включать дорожные фирмы, к которым у мэрии возникли вопросы, в реестр недобросовестных подрядчиков. Антимонопольщики не только отказали удовлетворять обращение чиновников, но и обязали комитет дорожного хозяйства все-таки заключить контракты с компаниями.

Речь идет о ТПК «ЯКК», которую ФАС России признал в картельном сговоре с компанией «Нижавтодорстрой». Этим подрядчикам, заявлявшимся на аукционы по ремонту дорог в Челябинске, грозят уголовные дела за ограничение конкуренции (178 УК РФ) — материалы уже переданы в правоохранительные органы.

— В 2019 году Комитетом дорожного хозяйства проведен аукцион на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с начальной ценой контракта 248 млн. рублей. Победителем закупки признано ООО ТПК «ЯКК», — сообщили в антимонопольном управлении Челябинской области. — Челябинское УФАС России по результатам рассмотрения жалобы одного из участников предписало отменить протокол подведения итогов аукциона, которым ООО ТПК «ЯКК» было признано победителем. После этого поступило обращение Комитета о включении ООО ТПК «ЯКК» в «черный список» в связи с поддельной банковской гарантией.

Но челябинское УФАС не имело правовых оснований для включения компании в «черный список», поскольку заказчик отменил итоги и заключил контракт с другой компанией. Правомерность позиции антимонопольщиков подтвердил суд.

— В 2021 году Комитет провел конкурс на выполнение работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Челябинска с начальной ценой контракта 77,8 млн. рублей. Победителем признано ООО «УралДорСтрой» (ранее — ООО ТПК «ЯКК»), но заказчик решил отказаться от заключения контракта с этой компанией в связи с предоставлением, по его мнению, недостоверной информации, — добавили в УФАС.

Мэрия вновь обратилась к антимонопольщикам с просьбой включить фирму в реестр недобросовестных подрядчиков. Но чиновникам снова отказали,п посчитав их доводы невнятными.

—Соответственно, у Челябинского УФАС России отсутствовали основания для включения компании в РНП, — добавили в управлении, напомнив, что у мэрии есть право расторгать договоры с подрядчиками через суд.

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