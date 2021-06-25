Выручка Tele2 от big data в В2В на Урале увеличилась в 8,5 раза

Фото: предоставлено Tele2

В 2021 году оператор зафиксировал рост по основным бизнес-показателям. Так, общая выручка В2В-сегмента в 2021 году на Урале увеличилась на 17% по сравнению с прошлым годом. Наибольший прирост зафиксирован в Екатеринбурге – на 52%, а также в Оренбурге – на 40%. В Челябинске показатель вырос на 20% год к году. Выручка от дополнительных услуг, включая услуги на базе big data, увеличилась на 51% год к году.

Трафик в B2B-сегменте также продемонстрировал существенный рост. Он увеличился в макрорегионе «Урал» на 42% год к году. Наибольший прирост потребления интернета зафиксирован в Оренбурге, Челябинске, Коми, ХМАО и ЯНАО, где он составил 118%, 66%, 55%, 52% и 51% соответственно.

Важной тенденцией среди бизнес-абонентов в регионе стала растущая востребованность мобильного интернета. Количество пользователей мобильного интернета в макрорегионе «Урал» выросло в январе-мае 2021 года на 12% год к году. В Челябинске – на 15%.

Влияние на рост Tele2 в корпоративном сегменте оказало также активное развитие M2M-направления. Число пользователей услуги M2M на Урале за отчетный период выросло на 18,8%. В Челябинске этот показатель вырос на 16%.

Наиболее популярной услугой в 2021 году стал единый тариф для компании «Моя команда». Тариф сохраняет максимально персонифицированный подход и позволяет B2B-клиентам выбирать количество абонентов и оптимальный объем услуг, исходя из среднего потребления на одного сотрудника компании.

Татьяна Филиппова, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса МР «Урал» Tele2:

- Компания Tele2 уверено завоевывает среди клиентов авторитет оператора для бизнеса. Мы продолжаем наблюдать стабильный динамичный рост в корпоративном сегменте. Это свидетельствует о востребованности наших услуг, о том, что они отвечают потребностям бизнес-абонентов. Также мы наблюдаем положительный рост индекса NPS у наших клиентов, они готовы рекомендовать нас своему окружению, что подтверждает тот факт, что компания Tele2 выбрала правильный курс.

По информации от пресс-службы Tele2