В Челябинске открыли памятник медикам, погибшим в борьбе с коронавирусом

Торжественная церемония открытия монумента состоялась в сквере имени Степана Андреевского — ученого, врача, первого исследователя сибирской язвы. Известно, что он в 1786 году прибыл в Челябинск и, рискуя жизнью, добровольно привил себе заболевание. А памятник посвящен героизму современных врачей, которые сражались с COVID-19. Он представляет собой скульптуру врача, который разрывает кольцо, символизирующее коронавирус.

На его открытие были приглашены врачи, работавшие в «красных зонах», студенты-медики, представители министерства здравоохранения, депутаты областного парламента, руководители властных структур, в том числе председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, первый вице-губернатор Ирина Гехт, глава Челябинска Наталья Котова.

Идея установки памятника принадлежит депутатам Заксобрания.

— Минувший год особенно ярко высветил значимость профессионализма медиков, их готовность каждый день трудиться с полной самоотдачей,- отметил Владимир Мякуш. — Беспримерную стойкость проявили все: врачи в «красных зонах» стационаров, в поликлиниках, на скорой. Это и водители санитарного транспорта, администраторы, диспетчеры, медицинские сестры. Но не все сохранили свои жизни, помогая южноуральцам победить эту опасную инфекцию. Памятник — знак нашей огромной благодарности и признательности медикам, место памяти и символ будущей победы над коронавирусом.

Ирина Гехт вспомнила медицинских работников, которые погибли от коронавирусной инфекции, до последнего оставаясь на боевом посту.

— Этот памятник — частичка благодарности медицинским работникам Южного Урала за профессиональное мужество, тысячи спасенных жизней, умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, выдержку и понимание, — сказала вице-губернатор.

По мнению врача, депутата Законодательного собрания, члена фракции регионального отделения Партии пенсионеров Владимира Владимирского, открытие памятника — важное событие для всего медицинского сообщества, символ благодарности общества за спасенные жизни. И залог будущих успехов отрасли.

— Студенты-медики, которые сюда пришли, видят отношение власти к людям в белых халатах, понимают, что общество ценит их труд, готово поддерживать, как говорится, и в горе и в радости. А это дорогого стоит, потому что открывает перед молодежью перспективы, укрепляет желание работать в медицине. Конечно, с началом пандемии коронавируса отношение к отрасли со стороны государства изменилось в лучшую сторону, увеличилось финансирование. Но и проблем остается немало. Чтобы их было меньше, в Законодательном собрании создана специальная рабочая группа по медицине. Все вопросы откровенно обсуждаются на уровне министерства здравоохранения, первого вице-губернатора. Такая открытость, желание помочь медицине — гарантия того, что совместными усилиями мы преодолеем любые трудности. И коронавирус победим!