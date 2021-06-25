В Златоусте городскую больницу частично перепрофилируют под ковидный госпиталь

Всего будет 100 больничных мест для зараженных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Златоусте (Челябинская область) создадут ковидный госпиталь в городской больнице на базе стационара №2. Причиной этому стал рост заболеваний коронавирусом. Всего там будет 100 коек для зараженных, сообщают в региональном Минздраве.

— Медицинское учреждение оснащено всем необходимым для приёма и оказания помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Минздраве попросили граждан соблюдать профилактические меры, а также пройти вакцинацию. Кстати, в ближайшие выходные прививку от COVID-19 можно сделать бесплатно в ТРК и в садовых товариществах. Подробнее о графике работы пунктов вакцинации — в нашем материале.

По данным Минздрава, в Челябинской области коронавирусом заразились 64 418 человек. Число выздоровевших составило 60 292 пациентов. Под присмотром врачей остаются 2 109 зараженных.

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