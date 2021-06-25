Мионобр Челябинской области назвал число школьников, сдавших ЕГЭ по истории и физике на 100 баллов

Это уже вторая сдача экзаменов в условиях пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты ЕГЭ по истории и физике среди выпускников Челябинской области. Экзамены по этим предметам проходили 11 июня. Как сообщили в министерстве образования региона, всего в них приняли участие более 4 тысяч школьников.

— В этом году высший балл по физике получили 7 участников ЕГЭ, по истории 100 баллов набрали также 7 выпускников области. Кроме того, после утверждения результатов у нас добавилось еще три учащихся, получивших по двум экзаменам по 100 баллов. Это выпускники из Еманжелинска и Челябинска. Таким образом на сегодняшний день в Челябинской области 8 выпускников с результатом 200 баллов за два экзамена, — рассказала начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Тюрина.

Отметим, что официальные результаты экзаменов по истории и физике должны объявить на следующей неделе в понедельник, 28 июня. В случае несогласия с выставленными оценками обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11.

Прием апелляций назначен на 29 и 30 июня. Он пройдет в электронном формате через сервис conflict.rcokio.ru. Заседания конфликтных комиссий Челябинской области по истории и физике состоятся не позднее 6 июля в режиме видеоконференцсвязи.

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