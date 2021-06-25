Челябинские полицейские помогли жильцам горящей многоэтажки и спасли кота, оставленного в задымленной квартире

Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинские полицейские во время пожара в жилой многоэтажке в Центральном районе помогли огнеборцам эвакуировать людей. Также в ходе спасательной операции они вытащили кота из задымленной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пожар начался в одной из квартир многоэтажного дома по улице Петра Столыпина. Хозяйка жилья самостоятельно дверь открыть не смогла и вызвала полицейских, сообщив также о том, что из помещений идет дым. К месту происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и пожарные. Вместе они начали тушить огонь и проводить эвакуацию людей.

Во время тушения пожара к младшему сержанту полиции Дмитрию Старцеву обратилась одна из жительниц с просьбой спасти кота, которого она не успела взять с собой. Мужчина пересек несколько задымленных этажей, открыл квартиру и вынес питомца на улицу. Вскоре пожар был потушен.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Через несколько дней на имя начальника УМВД России по Челябинску поступило обращение от жителя Центрального района Андрея Наумова. Он выразил благодарность старшему сержанту полиции Нурлану Гарибли и младшим сержантам полиции Дмитрию Старцеву и Данилу Камогорову за оказанную помощь во время пожара в доме по улице Петра Столыпина.

— Выражаю огромную благодарность сотрудникам МВД, оперативно прибывшим на помощь в ликвидации возгорания квартиры, написал в своем обращении Андрей Наумов. Сотрудники активно участвовали в эвакуации жильцов подъезда и грамотно контролировали ситуацию. Отдельное спасибо сотруднику, который за короткое время, преодолев несколько плотно задымленных этажей, вынес из задымленной квартиры нашего кота. Большое спасибо сотрудникам за проделанную работу!

За добросовестное выполнение своих обязанностей Дмитрий Старцев, Нурлан Гарибли и Данил Камогоров были поощрены правами начальника УМВД России по городу Челябинску.

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