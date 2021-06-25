В Челябинске у пенсионерки в подъезде отобрали 1,8 млн рублей

Бабушка копила деньги за счет торговли вещами и пенсии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор двум мужчинам 32 и 37 лет, которые отобрали 1,8 млн рублей у пенсионерки. Они были признаны виновными в совершении преступления по пункту «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасное для жизни или здоровья, в особо крупном размере).

Как установил суд, один из подсудимых узнал от своей родственницы, что пенсионерка имеет при себе крупную сумму денег, которую никому не доверяет. В итоге мужчина решил похитить средства и позвал своего друга, чтобы тот ему помог в этом.

Преступление произошло в ноябре 2020 года в подъезде жилого дома по улице Двинской. Подсудимые напали на бабушку и отобрали у нее коробку, в которой хранились 1 847 000 рублей. При этом один из злоумышленников, выйдя за рамки договоренности, нанес женщине удар кулаком в грудь, а потом еще стукнул и дверью подъезда.

Столь значительную сумму пенсионерка копила около 15 лет за счет своей пенсии и торговли продуктами, одеждой и предметами быта. Эти деньги она собиралась потратить на покупку квартиры.

— С учетом непогашенных судимостей по предыдущим приговорам суд приговорил виновных каждого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафами 100 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев и 2 года, каждому с отбыванием наказания в исправительной колони строгого режима, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, в пользу потерпевшей с подсудимых взыскали 993 тысяч рублей 993 тысячи рублей потерпевшей (с учетом ранее изъятых денег) и еще 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

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