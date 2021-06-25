На улице Пушкина в Челябинске до конца августа будут ограничивать движение автомобилей

Жителей Челябинска и его гостей просят заранее планировать свой маршрут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На улице Пушкина в Центральном районе Челябинска ограничат движение транспорта. Из-за большой протяженности участка, порядка 487 метров, ремонтные работы продлятся почти до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

— Обращаем внимание жителей и гостей города, что все работы по улице Пушкина проводятся открытым способом на проезжей части дороги, а также вблизи популярных у горожан пешеходных маршрутов, — говорится в соообщении.

Публикуем график ремонтных работ на улице Пушкина:

— С 08:00 25.06.2021 до 20:00 05.07.2021 — временное прекращение движения транспорта по улице Пушкина от дома №66А до дома №71А

— С 20:00 05.07.2021 до 20:00 15.07.2021 — временное прекращение движения транспорта по улице Пушкина от дома №71А до дома №73А

— С 20:00 15.07.2021 до 20:00 25.07.2021 — временное прекращение движения транспорта по улице Пушкина от дома №73А до дома №28 по улице Плеханова

— с 20:00 25.07.2021 до 20:00 14.08.2021 — временное прекращение движения транспорта на пересечении улиц Пушкина и Плеханова.

В указанные даты движение транспорта будет происходить по схеме, согласованной с автоинспекцией Челябинска. Жителей города и его гостей просят заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru