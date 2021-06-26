В Челябинск привезут Кубок Гагарина

Кубок Гагарина привезет Денис Зернов. Фото: instagram.com/zenya016

Кубок Гагарина привезут в Челябинск 27 июня. Его представит нападающий «Авангарда», воспитанник хоккейной школы «Трактор» Денис Зернов.

Посмотреть на хоккейный приз, вручаемый победителю серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, можно будет с 10:00 до 12:00 в ледовом дворце «Трактор» на улице Савина, 1.

Как сообщили в ХК «Трактор», Денис Зернов начал хоккейную карьеру в Челябинске, выступал за команду «Трактор» 1996 года рождения вплоть до окончания школы. В сезоне 2014/2015 перешел в состав тольяттинской молодежной команды «Ладья». В 2018-м форвард продолжил карьеру в омском «Авангарде», в составе которого стал обладателем серебряных наград КХЛ в 2019 году и завоевал Кубок Гагарина в минувшем сезоне 2020/2021.

Кубок сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, а с другой стороны изображен хоккеист. По кругу он украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей. Масса кубка составляет 26 кг 800 гр.

КСТАТИ

В регулярном чемпионате «Трактор» финишировал на пятом месте в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф закрыть финскую супертройку у Анвара Гатиятулина и его команды не получилось. «Трактор» взял первую игру в Уфе, но затем отдал четыре матча подряд и завершил свое выступление в сезоне.

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