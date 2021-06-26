В Челябинской области за сутки 149 человек заразились коронавирусом

Ковидные отделения вновь начинают заполняться больными. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинской области выросла статистика заболевших коронавирусом. За сутки зарегистрировано 149 новых случаев заражений. Школьников среди них нет. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Теперь число тех, кого поразил коронавирус составило 65 567 южноуральцев. За сутки из больниц области выписали 125 пациентов. Продолжают бороться с ковидом 2127 человек.

Опасный вирус унес жизни шести заболевших, у пятерых из них коронавирус был единственным заболеванием, у одного человека имелись тяжелые сопутствующие заболевания.

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