Глава Челябинска Наталья Котова сделала прививку от коронавируса

Наталья Котова поделилась фотографией с вакцинации. Фото: мэрия Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова решилась на прививку от коронавируса. Известно, что глава города уже перенесла ковид, тогда часть мероприятий отменили, а часть перевели на онлайн-формат.

— Сегодня я поставила первый компонент вакцины Спутник-V. Защитите и вы себя. Будьте здоровы! — прокомментировала Наталья Котова.

Она отметила, что в Челябинске вакцинация проводится в торговых комплексах, больницах, а к тем, кто не может выйти из дома, направят мобильную бригаду.

В это время читатели «Комсомольской правды» делятся фотографиями очередей. Желающих поставить прививку и получить сертификат в эти выходные оказалось невероятно много. Люди жалуются на ограничения из-за отсутствия документа о прививке.

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