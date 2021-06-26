Дикие очереди за прививкой: челябинец снял на видео, что сейчас творится в ТРК «Космос»

Люди выстроились от пункта вакцинации до выхода. Фото: Василий Малышев
В торговых комплексах Челябинска сегодня, 26 июня, очереди больше, чем в дни распродаж. Посетители ждут прививки от коронавируса. Читатель «Комсомольской правды» Василий Малышев прислал видео с дикими очередями в ТРК «Космос».
— Так в такой толпе проще всего заразиться, — недоумевают другие покупатели.
— Видимо, вирус в очереди и погибает, — шутят другие.
Такой же ажиотаж сегодня и в больницах. Желающие провакцинироваться признаются, что решились на прививку не столько ради здоровья, сколько для получения сертификата, который сейчас начинают требовать в отелях, лечебных учреждениях и в некоторые работодатели.
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