В челябинском аэропорту на три часа задержали авиарейс в Москву

На рейс были зарегистрированы 149 пассажиров. Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинская транспортная прокуратура сообщила о задержке рейса У6 609 по Челябинск — Москва. Борт компании «Уральские авиалинии» должен был вылететь по расписанию сегодня, 26 июня, в 6 часов 40 минут, но время сдвинули до 9 часов 45 минут.

В компании причиной задержки авиарейса назвали позднее прибытие борта из Москвы. На рейс было зарегистрировано 149 пассажиров, из них 16 детей.

Сотрудники транспортной прокуратуры установили контроль над оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

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