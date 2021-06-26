В Челябинске девушка чудом спаслась от погнавшегося за ней парня

Видео сняла камера домофона. Фото: скрин видео Парковый Челябинск/vk.com
Жительница микрорайона «Парковый» в Челябинске выложила запись, как за ней погнался незнакомый парень. Девушка чудом успела забежать в подъезд.
— Не ходите поздно вечером без сопровождения, вчера за мной погнался парень, я пошла быстрее и он быстрее, я побежала и он побежал, пока бежала смотрела по сторонам, но никого не было на улице, достала ключи от домофона, забежала в свой подъезд и прижала дверь, чтобы она замагнитилась. Фух!! — написала девушка.
На кадрах видно, как она забегает в подъезд. Парень немного покрутился возле двери и ушел. Теперь жители микрорайона просят полицию обратить внимание на это видео, а девушкам посоветовали носить перцовые баллончики для самообороны.
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