В поселке Залесье, где из-за удара молнии сгорел многоквартирный дом, начали устанавливать громоотводы

В поселке не было защиты от молний. Фото: Залесье. Челябинск/vk.com

В клубном поселке Залесье под Челябинском начали устанавливать громоотводы. Жители сообщили, что первые системы защиты монтируют на улице Еловой, где сгорел многоквартирный дом из-за удара молнии.

— Надо на все дома это сделать, а не ждать очередного раза, — пишут подписчики в сообществе поселка.

— Только на улице Еловой? А на остальных ждать следующего случая?! — волнуются жители.

Напомним, что крупный пожар в Залесье произошел 22 июня. Во время вечерней грозы молния ударила в один из домов клубного поселка. Полностью выгорела кровля. Жильцы успели эвакуироваться. От высокой температуры и во время тушения пострадали несколько квартир. «Комсомольская правда» выяснила, почему дома в Залесье приняли без громоотводов, и есть ли они в других клубных поселках. Ответы экспертов удивили и напугали.

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