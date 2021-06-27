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Здоровье27 июня 2021 9:30

В Челябинской области выявили 160 новых случаев коронавируса

Статистика заражений начала расти
Елена КОЛЧИНА
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За сутки из больниц выписали 115 вылечившихся от коронавируса

За сутки из больниц выписали 115 вылечившихся от коронавируса

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 160 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии превысило 65 тысяч человек. Сейчас на лечении находятся 2165 пациентов.

По данным областного министерства здравоохранения, за последний день скончались семь больных коронавирусом. Для всех Covid-19 стал основной причиной смерти.

Напомним, в Челябинске выстроились огромные очереди из желающих поставить прививку против коронавируса. Наш корреспондент выяснил, что горожане думают о вакцинации.

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