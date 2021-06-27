За сутки из больниц выписали 115 вылечившихся от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 160 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших в регионе с начала пандемии превысило 65 тысяч человек. Сейчас на лечении находятся 2165 пациентов.

По данным областного министерства здравоохранения, за последний день скончались семь больных коронавирусом. Для всех Covid-19 стал основной причиной смерти.

Напомним, в Челябинске выстроились огромные очереди из желающих поставить прививку против коронавируса. Наш корреспондент выяснил, что горожане думают о вакцинации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru