Не всегда чистая: в Челябинске проверили качество водопроводной воды

Вода из-под крана в Челябинске бывает небезопасной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водопроводная вода в Челябинске не всегда соответствует нормативам. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора нашли отклонения как в пробах холодной, так и в пробах горячей воды.

С января по май 2021 года эксперты взяли из челябинского водопровода 114 образцов холодной воды. Восемь проб не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям (к таким показателям относятся кислотность, жесткость, содержание хлора, хрома, цинка). Еще в одной пробе оказалось превышено допустимое количество микроорганизмов.

Из 35 проб горячей воды четыре не прошли проверку по санитарно-химическим показателям, еще две - по микробиологическим.

— Вопрос качества и безопасности питьевой воды для населения города Челябинска находится на постоянном контроле, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Челябинске готовятся к третьему этапу опрессовки. Горячую воду с 6 июля отключат в 877 жилых домах.

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