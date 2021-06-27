В Челябинской области произошло землетрясение

Подземные толчки произошли недалеко от Карабаша. Карта: GoogleMaps

Землетрясение магнитудой 2,1 случилось ранним утром 26 июня в Челябинской области.

Подземные толчки зафиксировала сейсмологическая станция в соседнем Казахстане.

По данным Казахстанского национального центра данных, эпицентр землетрясения находился рядом с Богородским прудом на окраине Карабаша. Разрушительных последствий сейсмическая активность не вызвала: двухбалльные землетрясения классифицируются как очень слабые, обычно незаметные для человека. Реагируют на такие толчки обычно только очень чувствительные животные.

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