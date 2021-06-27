Аномальная погода: в Челябинске обещают жару до +37 градусов

Челябинцам стоит заранее подумать о способах спасения от зноя Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вся следующая неделя в Челябинске будет жаркой. По прогнозу российского Гидрометцентра, слабее всего зной будет в понедельник 28 июня: до +28 градусов днем. Пик жары придется на среду 30 июня: в этот день воздух может разогреться до +37.

Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже отметки в +16 градусов. При этом горожанам не стоит надеяться ни на серьезный дождь (его вероятность мала), ни на освежающий ветер (по прогнозу он не будет сильнее 3 метров в секунду).

Напомним, уже в четырех районах Челябинской области из-за сильной жары ввели режим чрезвычайной ситуации.

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