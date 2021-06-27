Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2021 16:01

Аномальная погода: в Челябинске обещают жару до +37 градусов

В Гидрометцентре советуют горожанам готовиться к зною
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Челябинцам стоит заранее подумать о способах спасения от зноя

Челябинцам стоит заранее подумать о способах спасения от зноя

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вся следующая неделя в Челябинске будет жаркой. По прогнозу российского Гидрометцентра, слабее всего зной будет в понедельник 28 июня: до +28 градусов днем. Пик жары придется на среду 30 июня: в этот день воздух может разогреться до +37.

Ночью температура воздуха не будет опускаться ниже отметки в +16 градусов. При этом горожанам не стоит надеяться ни на серьезный дождь (его вероятность мала), ни на освежающий ветер (по прогнозу он не будет сильнее 3 метров в секунду).

Напомним, уже в четырех районах Челябинской области из-за сильной жары ввели режим чрезвычайной ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru