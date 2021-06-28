Иномарка опрокинула «Жигули» на северо-западе Челябинска

Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com, Екатерина Плетнева

Утром в понедельник, 28 июня, на перекрестке улиц Косарева и Островского перевернулся автомобиль «Жигули». Очевидцы прислали фото с места ДТП в редакцию КП-Челябинск, также появились снимки в соцсетях.

— 46-летний водитель автомобиля Toyota на перекрестке, двигаясь со второстепенно дороги, совершил столкновение с ВАЗ-21074, за рулем которого был 25-летний молодой человек, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В результате аварии никто не пострадал.

Это уже вторая авария с опрокидыванием за минувшие сутки. Накануне днем на Университетской набережной Audi не поделила дорогу с Kia. От удара немецкий автомобиль отбросило на тросовые ограждения и перевернуло через крышу на левый бок.

Смотреть видеосюжет ДТП на Университетской набережной в Челябинске

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