Много формальдегида: челябинцы снова жалуются на смог

На Челябинск вновь опустился туман с неприятным запахом
Фото: Андрей АБРАМОВ
В прошедшие выходные жителям Челябинска вновь стало трудно дышать. Сообщения о смоге появились в соцсетях.
— С ужасом ждешь каждого вечера и ночи... Вчера даже дождь не смог прибить эту вонь, влага перемешалась с химическими выбросами, — пожаловалась одна из пользовательниц.
— Металлургический район накрыло смогом с запахом тухлых яиц. Перепало и ЧТЗ, — сообщают в сообществе, посвященном проблеме смога.
Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Челябинске вечером 26 июня из-за слабого ветра, который вдобавок дует в неблагоприятном направлении. По прогнозу, условия для рассеивания смога не появятся ранее вечера 28 июня.
В региональном министерстве экологии сообщают, что передвижные лаборатории в последние дни работали на контрольных точках челябинских заводов и превышений по выбросам не зарегистрировали.
— Над городом наблюдается дымка, в основном, из взвешенных частиц, которая слабо рассеивается из-за отсутствия ветра. Ее образование связанно, как с деятельностью промышленных предприятий, так и с движением автомобильного транспорта, а также пылением на крупных автомагистралях, — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков. Он добавил, что на всей территории Челябинска специалисты фиксируют повышенное содержание в воздухе формальдегида, хотя заводы этот загрязняющий компонент не выбрасывают.
В минэкологии считают, что формальдегид появился в атмосфере из-за взаимодействия автомобильных и промышленных выбросов с кислородом под влиянием жары.
Для борьбы со смогом в министерстве порекомендовали заводам уменьшить выбросы, а городским службам – усилить полив улиц и газонов. Граждан попросили по возможности не пользоваться автотранспортом.
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