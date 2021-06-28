Много формальдегида: челябинцы снова жалуются на смог

На Челябинск вновь опустился туман с неприятным запахом Фото: Андрей АБРАМОВ

В прошедшие выходные жителям Челябинска вновь стало трудно дышать. Сообщения о смоге появились в соцсетях.

— С ужасом ждешь каждого вечера и ночи... Вчера даже дождь не смог прибить эту вонь, влага перемешалась с химическими выбросами, — пожаловалась одна из пользовательниц.

— Металлургический район накрыло смогом с запахом тухлых яиц. Перепало и ЧТЗ, — сообщают в сообществе, посвященном проблеме смога.

Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в Челябинске вечером 26 июня из-за слабого ветра, который вдобавок дует в неблагоприятном направлении. По прогнозу, условия для рассеивания смога не появятся ранее вечера 28 июня.

В региональном министерстве экологии сообщают, что передвижные лаборатории в последние дни работали на контрольных точках челябинских заводов и превышений по выбросам не зарегистрировали.

— Над городом наблюдается дымка, в основном, из взвешенных частиц, которая слабо рассеивается из-за отсутствия ветра. Ее образование связанно, как с деятельностью промышленных предприятий, так и с движением автомобильного транспорта, а также пылением на крупных автомагистралях, — рассказал замминистра экологии Виталий Безруков. Он добавил, что на всей территории Челябинска специалисты фиксируют повышенное содержание в воздухе формальдегида, хотя заводы этот загрязняющий компонент не выбрасывают.

В минэкологии считают, что формальдегид появился в атмосфере из-за взаимодействия автомобильных и промышленных выбросов с кислородом под влиянием жары.

Для борьбы со смогом в министерстве порекомендовали заводам уменьшить выбросы, а городским службам – усилить полив улиц и газонов. Граждан попросили по возможности не пользоваться автотранспортом.

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