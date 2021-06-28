172 человека за сутки: в Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом

Более 60 тыс. человек переболели коронавирусом в Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки подтвердили 172 новых случая (днем ранее было 149). Всего с начала пандемии ковид обнаружили у 65 899 южноуральцев.

Количество выписанных меньше — 106 человек, всего 60 638. На лечении остаются 2226 человек.

За прошедшие сутки скончались пять человек. Во всех случаях основной причиной стал COVID-19.

В регионе полным ходом идет вакцинация. За выходные в мобильных пунктах привились 3 105 человек. Ранее мы писали об очередях в ГКБ №1 и ТРК «Космос».

— Мы исходим из количества вакцины. В ТРК она всегда берется с запасом, больше времени работы бригад и ставится до последней дозы. Все стараются максимально оперативно и качественно выполнить свою работу. Пришла новая партия 52,2 тыс. доз, — прокомментировала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Челябинской области Марина Сергеева.

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