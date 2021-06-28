В челябинских трамваях и автобусах установили рециркуляторы воздуха

Рециркуляторы будут очищать воздух в трамвайных вагонах
Фото: Андрей АБРАМОВ
В челябинском общественном транспорте появились рециркуляторы воздуха. 86 обеззараживающих воздух машин разместили в салонах автобусов и трамваев ради профилактики коронавируса.
— Первая партия установлена в 26 трамваях и 60 автобусах, — рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.
Он уточнил, что рециркуляторы приобрели за счет собственных средств транспортных предприятий ООО «ЧелябГЭТ» и ООО «ОГТ».
Напомним, за предыдущий день в Челябинской области зарегистрировали 160 новых случаев коронавируса. В выходные горожане стояли в очередях перед пунктами вакцинации.
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