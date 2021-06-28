Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2021 9:36

В челябинских трамваях и автобусах установили рециркуляторы воздуха

С помощью устройств собираются бороться с коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рециркуляторы будут очищать воздух в трамвайных вагонах

Рециркуляторы будут очищать воздух в трамвайных вагонах

Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском общественном транспорте появились рециркуляторы воздуха. 86 обеззараживающих воздух машин разместили в салонах автобусов и трамваев ради профилактики коронавируса.

— Первая партия установлена в 26 трамваях и 60 автобусах, — рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Он уточнил, что рециркуляторы приобрели за счет собственных средств транспортных предприятий ООО «ЧелябГЭТ» и ООО «ОГТ».

Напомним, за предыдущий день в Челябинской области зарегистрировали 160 новых случаев коронавируса. В выходные горожане стояли в очередях перед пунктами вакцинации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru