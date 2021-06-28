В Челябинске усилят проверки масочного режима

Без масок челябинцев могут не пустить за покупками Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова велела увеличить количество проверок масочного режима.

— В выходные многие появлялись в торговых сетях, на рынках. Масочный режим не соблюдают как сотрудники, так и посетители, Просьба усилить проверочные мероприятия. Я говорю о всех общественных местах, где должны соблюдаться требования законодательства. Это торговые комплексы, торговые сети и все другие организации, где оказываются услуги, и обязательно транспорт, — сказала Наталья Котова во время аппаратного совещания в мэрии.

Мэр поручила также проверить, раздают ли посетителям на входе в ТРК одноразовые медицинские маски. Если администрации комплексов не обеспечивают клиентов бесплатными масками, то они должны контролировать входы в здания и пропускать внутрь только тех, кто самостоятельно соблюдает масочный режим.

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