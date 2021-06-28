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Происшествия28 июня 2021 10:27

«Все нервничают, не могут проехать»: неуступчивый водитель создал пробку на Алом поле в Челябинске

Момент ДТП попал на видео
Ирина ФАДЮШИНАИрина ФАДЮШИНА
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Два автомобиля не поделили перекресток

Два автомобиля не поделили перекресток

Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Столкновение двух автомобилей спровоцировало затор на Алом поле. Авария произошла сегодня, 28 июня, около 10:10. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, один из автомобилей завершал маневр, проезжая через перекресток по проспекту Ленина в сторону ЮУрГУ. Другой, двигаясь по Свердловскому проспекту, не пропустил его.

Ситуацию на дороге осложняет ремонт

Ситуацию на дороге осложняет ремонт

Фото: Сергей ГРУШАКОВ

— Из-за этого встали троллейбусы, не могут проехать. Все нервничают, пытаясь, перестроиться, чтобы обойти вставшие троллейбусы, — передает корреспондент КП-Челябинск.

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